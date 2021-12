HS Boys Basketball: Alice Coyotes finish 2nd at Bloomington tournament

The Alice boys basketball team found its groove during the Bloomington tournament last week.

The Coyotes finished 3-2 before falling 50-40 to Refugio in the championship game.

Alice trailed Port Lavaca Calhoun by 14 before capturing a 43-41 come-from-behind win.

The Coyotes went on to defeat Edna and Palacios and improved to 7-7 on the season.

BLOOMINGTON TOURNAMENT

CHAMPIONSHIP

REFUGIO 50, ALICE 40

Alice — A. Asevedo 11, R. Salas 10, J. Molina 5, J. De los santos 5, S. Villarreal 3, T. Hinojosa 3, C. Trevino 1.

Refugio — A. Gross 21, J. Kelly 17, D. Doomes 6, T LaFrance 4, H. LaFrance 2.

3-pointers — Alice, J. Molina 1, J. De los santos 1, S. Villarreal 1, T. Hinojosa 1; Refugio, J. Kelly 3, A Gross 1.

ALICE 62, EDNA 57

Alice —- J. Vivanco 16, M. Trevino 10, A. Asevedo 10, S. Villarreal 6, R. Salas 6, T. Hinojosa 2, C.Trevino 1,

Edna— J. Sanchez 13, L. Ressman7, O. Santellana 7, M. Soto 6, J. Muncrief 6, C. Hicks 2.

3-pointers — Alice, J. Vivanco 4, M. Trevino 2. Edna, — J. Sanchez 4, M. Soto 2.

ALICE 62, PALACIOS 57

Alice — A. Vasquez 17, A. Asevedo 14, R. Salas 12, M. Trevino 7, J. Vivanco 5, D. Barerra 3, T. Hinojosa 2, C. Trevino 1, J. De Los Santos 1.

Palacios — S. Menchaca 20, E. Spiller 20, J. Alcantara 8, D. Ruiz 8, B. Thomas 1.

3-pointers — Alice, A. Asevedo 2, J. Vivanco 1, M. Trevino 1, D. Barerra 1; Palacios, E. Spiller 4, S. Menchaca 2, J. Alcantara 2, D. Ruiz. 2

ALICE 43, PORT LAVACA CALHOUN 41

Alice — J. Vivanco 11, A. Vasquez 8, A. Asevedo 8, D. Barerra 6, M. Trevino, T. Hinojosa 4, J. De Los Santos 2.

Calhoun — Reyna 11, Chambers 8, Lin 5, Campos 5, Stinson 5, Cruz 4, Kolar 2, Sanchez 1.

3-pointers — Alice, J. Vivanco 2, D. Barerra 2, A. Asevedo 1; Calhoun, Reyna 1, Campos 1.

Basketball schedules

TUESDAY, DEC. 14

NON-DISTRICT

Sinton at Alice, 6:30

TUESDAY, DEC. 21

DISTRICT 30-3A

San Diego at Bishop, 10 a.m.