High School Baseball & Softball: Area athletes named to CBCA All-Star game roster

Area softball and baseball athletes were named to the Coastal Bend Coaches Association All-Star baseball and softball games rosters.

This year's games will take place June 13 at the Cabaniss Sports Complex in Corpus Christi.

The softball game is scheduled for 5 p.m. at Cabaniss Softball Field and the baseball game at 7 p.m. at Cabaniss Baseball Field.

BASEBALL

EAST

*Area athletes bolded

Angel Vera, Agua Dulce; Isai Campos, Alice; Aaron Swetish, Banquete; Josh Moreno, Banquete; Garet Luke, Beeville; Cris Garcia, Ben Bolt; Damian Viera, Benavides; Jeremiah "JJ" Bush, Carroll; Gilbert Gonzalez, Carroll; Hondo Bierstedt, Freer; Ryan Thomisee, George West; Walker Janek, Gregory-Portland; Malachi Lott, Gregory-Portland; John Martinez, London; Darion Rodriguez, Mathis; Adrian Ortiz, Miller; James Perales, Moody; Roy Perez, Odem; Joey Naranjo, Premont; Jack Martinez, Ray; Troy Johnson, Ray; Samuel Mayes, Rockport-Fulton; Jacob Espinoza, Santa Gertrudis Academy; Alex Flores, John Paul II; Blake Buzzell, Victoria West.

Coaches: Banquete staff.

WEST

DJ Reyna, Bishop; Colten McCreary, Calallen; Luke Smith, Calallen; Dalton Alford, Port Lavaca Calhoun; Jake Payne, Cuero; Austion Schwarz, Cuero; Noah Sanchez, Falfurrias; Aiden Perez, Flour Bluff; Lane Schnieder, Goliad; Justin Guzman, Kingsville; Jacob Lozano, Ingelside; Ryland Wieding, Karnes City; J'ren Salais, Kenedy; Tyler Barr, Orange Grove; Ethan Perez, Refugio; Andrew Garcia, King; Eddie Molina, King; Justin Morales, Robstown; Sergio Guerra, San Diego; Daniel Trevino, Sinton; Christian Barrios, Taft; Christian Benavides, Tuloso-Midway; Daylan Pena, Veterans Memorial; Jose Acuna, Veterans Memorial; Cory Cann, Victoria East.

Coaches: Cuero staff.

SOFTBALL

EAST

Allie Estrada, Beeville; Aviana Gonzalez, Calallen; Lauren Mata, Calallen; Maddy Flores, Calallen; Amri Gaona, Port Lavaca Calhoun; Arly Sanchez, Calhoun; Sophie Campbell, Flour Bluff; Kelsie Ruiz, George West; Trisa Honc, Vanderbilt Industrial; Hannah Smith, Ingleside; Bianca Reyes, Karnes City; Makayla Salinas, London; Makayla Richards, London; Madison Vela, Odem; Celeste Lara, Refugio; Mikaela Dominguez, Rockport-Fulton; Siarah Galvan, Rockport-Fulton; Madisen Mann, Rockport-Fulton; Autumn Moses, Sinton; Brittany Hinojosa, Skidmore-Tynan; Araceli Lozano, John Paul II; Alina Carrera, Taft; Isabel Lopez, Three Rivers; Anasia Wallace, Victoria East; Alexis James, Woodsboro.

Coach: Audra Troutman, Sinton.

WEST

Loreno Ramirez, Banquete; Olivia Barrera, Ben Bolt; Jovanna Guzman, Benavides; Kierra Cruz, Bishop; Brooke Montez, King; Devyna Solis, Mathis; Kat Lara, Orange Grove; Daniella Ramos, Robstown; Lyanin Gonzalez, San Diego; Carissa DeLosSantos, Santa Gertrudis Academy; Jackie Garza, Santa Gertrudis Academy; Alana Benitez, Santa Gertrudis Academy; Heavenlee Vasquez, Tuloso-Midway; Crystal Trevino, Ray; Mia Longoria, Alice; Abigail Garza, Moody; Vanessa Quiroga, Carroll; Linzee Leal, Carroll; Rhea-Ann Avalos, Carroll; Mariah Vasquez, Veterans Memorial; Cassie Cavazos; Angelina Bautista, Agua Dulce; Natalie Villareal, Falfurrias; Hannah Viera, Freer; Evelyn Edison, Aransas Pass.

Coach: Ryan Elizondo, Robstown.