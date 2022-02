Orange Grove and Ben Bolt-Palito Blanco powerlifters headed to Regional Powerlifting Meet

submitted

Students athletes from Orange Grove and Ben Bolt-Palito Blanco High Schools are headed to regional powerlifting meet. The athletes will compete on Monday, Feb. 28th in Edinburg.

BBHS Regional Qualifiers are Yesenia Bueno, Trayla Bueno, Celene Arizpe, Allyana Rodriguez, Ava Adams, Aimee Bernal, Mykenzie Rodriguez, Kattarina Benvides, Kristin Salaiz, Biana Godinez and Alejandria Hinojosa.

OGHS Regional Qualifiers are Hannah Vanblarcum, Emilee Fuhrken, Jaden Yeoman, Victoria Pena, Makalyla Lopez, Sierra Gonzalez, Kassandra Esparza, Kamylah Dow, Macayla Cano and Cheyanne Cano.