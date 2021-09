Alice sports roundup for Sept. 28

FOOTBALL

ALICE 42, KINGSVILLE 0

Top performers

Alice: Kaleb Aguilar 8-107, TD rushing; Alejandro Asevedo 5-60, TD rushing; 3 of 5, 43 yards, TD passing; Ryan Salas 4-81, 2 TD receiving; Matthew Oritz 6 of 12, 153 yards, 3 TD passing; Josh Camarillo 3 of 4, 39 yards passing, TD receiving; Alejandro Vasquez 4-86, TD receiving

Kingsville: Ethan Morrison 9-31 rushing; Sergio Gonzalez 7 of 18, 117 yards, INT passing; David Ortiz 3-77 receiving

Highlights: The Coyotes broke open the game with 22 points in the second quarter as Matthew Ortiz threw two TD passes during the scoring spurt.

Records: Alice 2-3; Kingsville 1-4

Next: Alice at Miller, 7:30 p.m. Oct. 8; Kingsville at Pleasanton, 7 p.m., Oct. 1

DISTRICT 16-4A DIVISION II

PORT ISABEL 55, ROBSTOWN 40

Top performers

Port Isabel: Gilbert Medina 16-237 rushing; Cross Martinez 8-31, TD rushing; Jayden Lopez 11-66, TD rushing; Danny Zamarron 1-15, TD receiving; Rudy Barrera 2 of 2, 32 yards, TD passing

Robstown: Gilbert Garza 17 of 33, 169 yards, 3 TD, 2 INT passing and 13-74, TD rushing; Nickolas Rodriguez 13-85, TD rushing; Ray Vaiz Jr. 12-109, TD rushing; Joel Paredez 8-79, TD receiving and 111 yards in kick returns

Records: Port Isabel 4-0, 1-0; Robstown 2-2, 0-1

Next: Raymondville at Port Isabel, 7:30 p.m. Oct. 1; Robstown at Ingleside, 7:30 p.m. Oct. 1

16-3A DIVISION I

SAN DIEGO 21, SANTA GERTRUDIS ACADEMY 0

Top performers

San Diego: R.J. Valerio 10 of 14, 100 yards passing, 6-28, 2 TD rushing; D. Trevino 6-150, TD rushing; J. Salinas 5-65, rushing; Hector Gaza III 5-62, receiving

Highlights: The Vaqueros racked up 343 total yards and scored all 21 points in the second quarter to start district play with a victory.

Records: SGA 2-3, 0-1; San Diego 4-0, 1-0

Next: Bishop at Santa Gertrudis Academy, 7:30 p.m. Oct. 1; San Diego at Bishop, 7:30 p.m. Oct. 8

16-3A DIVISION II

BANQUETE 28, SKIDMORE-TYNAN 13

Top performers

S-T: Michael Menchaca 13-115, TD rushing; Joe Guerra 14-76 rushing

Banquete: Mark Lopez 13 of 24, 215 yards, 2 TD passing; Joseph Riddell 3-72, TD receiving and 77 yard INT return for TD; Alex Gonzales 2-58 receiving; Aaron Flores 3-35, TD receiving

Highlights: A late interception return for a touchdown helped the Bulldogs secure a key district victory.

Records: Skidmore-Tynan 3-1, 0-1; Banquete 4-1, 1-0

Next: Banquete at Hebbronville, 7:30 p.m. Oct. 1; Monte Alto at Skidmore-Tynan, 7:30 p.m. Oct. 1

NON-DISTRICT

CALALLEN 21, KERRVILLE TIVY 0

Top performers

Calallen: Epi Hinojosa 21-110 rushing; Terik Hickmon 11-75, TD rushing; Luke Medina 7-38, TD rushing; Bryce Burnett 5-23, TD rushing

Tivy: Jacob Layton 4-12, 64 yards passing; Kale Lackey 2-19 rushing

Highlights: The Calallen defense held the Antlers to 69 total yards as the Wildcats rolled up 300. Calallen also expanded on a 6-0 first half lead with two TDs in the second half.

Records: Calallen 4-0; Tivy 0-5.

Next: Calallen at San Antonio Cornerstone, 7:30 p.m. Oct. 1; Kerrville Tivy at Lockhart, 7:30 p.m. Oct. 8

LA GRULLA 20, TULOSO-MIDWAY 14

Top performers

La Grulla: B. Salinas 4-9, 78 yards passing; J. Barrera 4-57, TD receiving

T-M: N. Barrientez 3 of 18, 17 yards passing; H. Tamez 10-46 rushing; M. Garza 1-32 rushing; Jaiden Jasso 47 fumble return

Highlights: The Gators allowed 84 total yards to the Warriors while rolling up 222 in a defensive contest.

Records: La Grulla 2-2; Tuloso-Midway 1-4

Next: HIdalgo at La Grulla, 7:30 p.m. Oct. 8; Calallen at Tuloso-Midway, 7:30 p.m. Oct. 8

HARLINGEN MARINE MILITARY 26, PREMONT 13

Top performers

Premont: Andrew Christain 20-144, TD rushing; Aiden Sanchez INT on defense; Deveon Saenz 28-yard fumble return for TD

Records: Premont 3-1; Harlingen Marine Military 4-0

Next: Harlingen Marine Military at La Villa, 7 p.m., Sept. 30; Premont at Freer, 7:30 p.m. Oct. 1

VOLLEYBALL

FRIDAY, SEPT. 24

DISTRICT 31-4A

TULOSO-MIDWAY DEF. CALALLEN,

22-25, 25-21, 18-25, 22-25

KILLS — Calallen, Raegan Tennill 21, Molly Appleby 9; T-M, Clarissa Soza 17, Madi Moore 17. ASSISTS — Calallen, Carrigan Valdez 30, Raegan Tennill 22; T-M, C. Soza 30, Maddie Hinojosa 16. ACES — Calallen, Amber Smart 2, Raegan Tennill 2; T-M, C. Soza 1, M. Moore 1, A. Kennedy 1. DIGS — Calallen, Monique Gonzalez 34, Amber Smart 31; T-M, M. Moore 27, A. Kennedy 25. BLOCKS — Calallen, Molly Appleby 3, Zoe Brown 2.

JV — T-M won 25-12, 25-22.

Freshman — T-M won 25-19, 25-10

Records — Calallen 20-9, 0-1; Tuloso-Midway 19-10, 1-0.

ROBSTOWN DEF. ALICE,

25-21, 25-20, 19-25, 25-20

KILLS — Robstown, Alanniss Gonzalez 11, Sarina Paredez 9; Alice, R. Hernandez 8, S. Chapa 7, D Ybarra 6. ASSISTS — Robstown, Mia Mesa 10, Alanniss Gonzalez 9, Mallory Garza 9; Alice, D. Ybarra 26, A. Ramos 2. ACES — Robstown, Mia Medina 3, Mia Mesa 1; Alice, D. Ybarra 4, A. Ramos 2. DIGS — Robstown, Mia Medina 17, Zoe Hunt 12; Alice, D. Ybarra 20, J, Molina 15, A. Ramos 13. BLOCKS — Robstown, Alanniss Gonzalez 3, Analie Villarreal 3; Alice, R. Hernandez 2, D. Maldonado 1, B. Escobar 1.

Records — Robstown 12-13, 1-0; Alice 11-17, 0-1.

DISTRICT 29-3A

ORANGE GROVE DEF. GEORGE WEST,

25-21, 25-21, 25-13

KILLS — OG, Abby Kotara 15, Raquel Strachan 6, Hailey Eulenfeld 4, Paige Short 4; GW, Caitlyn Jones 11, Jessa Bartlett 7, Emmy Caldwell 5. ASSISTS — OG, Hailey Addkison 18; GW, Liberty Barcack 11, Kali Cortez 8. ACES — OG, Hailey Eulenfeld 2, Paige Short 1, Raquel Strachan 1, Miriam Zuniga 1; GW, Caitlyn Jones 3. DIGS — OG, Abby Kotara 21, Paige Short 17, Miriam Zuniga 6; GW, Caitlyn Jones 18, Liberty Barcack 15, Kali Cortez 8. BLOCKS — OG, Hailey Eulenfeld 2; GW, Emma Hendricks 1, Abby Dobbs 1, Jessa Bartlett 1.

Records — Orange Grove 12-10, 5-2; George West 1-4 in 29-3A

DISTRICT 30-3A

LONDON DEF. SAN DIEGO,

25-22, 25-14, 25-11

KILLS — SD, Gabby Jimenez 18, Zalexis Perez 4, Kaylee Vela 2; London, Brooke Busenlehner 14, Rachel Graff 9, E. Leos 4, E. McNorton 4. ASSISTS — SD, Alisa Tunchez 21, Gabby Jimenez 1, Kaylee Vela 1; London, E. McNorton 24, B. Busenlehner 5. ACES — SD, Z Perez 2. DIGS — SD, G. Jimenez 16, Z. Perez 12, S. Galvan 8; London, McNorton 20, A. Garza 16, B. Busenlehner 15. BLOCKS — London, B. Busenlehner 1, K. Graff 1.

Records — London 11-7, 4-1; San Diego 1-1.

BANQUETE DEF. LAREDO HARMONY,

25-9, 25-10, 25-17

KILLS — Banquete, Samantha Cavazos 12, Zoie Burleson 6, Amy Trevino 5. ASSISTS — Banquete, Lianan Jimenez 25, Mia Perez 2. ACES — Banquete, Mia Lopez 4, Liana Jimenez 4, Mia Perez 3, Hannah Carbajal 1. DIGS — Banquete, Samantha Cavazos 9, Mia Perez 7, Ashley DeLeon 5. BLOCKS — Banquete, Amy Trevino 1.

JV — Banquete won 25-14, 25-11

Records — Banquete 24-5, 3-2; Laredo Harmony 0-3.

TUESDAY, SEPT. 21

DISTRICT 29-3A

ORANGE GROVE DEF. ODEM,

25-22, 25-23, 25-23

KILLS — OG, Abby Kotara 13, Hailey Ellen Feldspar 13; Odem, Katherine Rodriguez 10, Isabella Salinas 6. ASSISTS — OG, Hailey Adkinson 22; Odem, Arabella Garza 22. DIGS — OG, Abby Kotara 21, Miriam Zuniga 18; Odem, Nicole Ortiz 14, Garza 23. BLOCKS — OG, Paige Short 1. ACES — OG, Kotara 2; Odem, Ortiz 3, Rodriguez 2.

Records — Odem 10-14, 3-2; Orange Grove 11-10, 4-2

DISTRICT 30-3A

BANQUETE DEF. SAN DIEGO

KILLS — Banquete, Samantha Cavazos 13, Zoie Burleson 7, Amy Trevino 7, Mia Perez 6; SD, G. Jimenez 5, Z. Perez 1, S. Galvan 1, K. Vela. ASSISTS — Banquete, Liana Jimenez 28, Samantha Cavazos 1; SD, A. Tunchez 5, K. Lopez 1, K. Vela 1. DIGS — Banquete, Mia Perez 16, Cavazos 10, Liana Jimenez 9; SD, K. Vela 6, Z Perez 14, G. Jimenez 4. BLOCKS — Banquete, Liana Jimenez 2, Amy Trevino 2. ACES — Banquete, Liana Jimenez 4, Ashley DeLeon 2, Mia Lopez 2, Jackie Pena 1, Mia Perez 1; SD, Alisa Tunchez 1.

JV — Banquete won 25-7, 25-10

JV 2 — Banquete won 25-6, 25-16

NONDISTRICT

VETERANS MEMORIAL DEF. TULOSO-MIDWAY,

27-25, 25-21, 10-25, 20-25, 17-15

KILLS — T-M, Clarissa Soza 22, Madi Moore 16; VM, Ari Caldera 19, Amber Geyer 13. ASSISTS — T-M, Soza 28, Hinojosa 16; VM, Mia De La Pena 21, Amarilisa Perez 15. DIGS — T-M, Abby Kennedy 38, M. Moore 26, Soza 22, Isabella Ramon 21; VM, A. Caldera 36, Jill Rye 30. BLOCKS — T-M, Naomi Gonzales 1.5; VM, Tati Mosley 3, Mia Rodriguez 2. ACES — T-M, Ramon 3, Kennedy 2, Soza 2; VM, Rye 4.

JV — Tuloso-Midway won 25-27, 25-22, 26-24

9th — Tuloso-Midway won 25-17, 25-23

Records — Tuloso-Midway 18-10

CALALLEN DEF. CUERO,

25-21, 14-25, 23-25, 25-19, 16-14

KILLS — Calallen, Raegan Tennill 16, Amber Smart 10. ASSISTS — Calallen, Raegan Tennill 25, Carrigan Valdez 20. ACES — Calallen, Carrigan Valdez 5, Amber Smart 2. DIGS — Calallen, Monique Gonzalez 27, Amber Smart 25, Raegan Tennill 23. BLOCKS — Calallen, Molly Appleby 5, Amber Smart 2.

JV — Cuero won.

Freshman — Calallen won.

Records — Calallen 20-8.