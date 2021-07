ALICE OVER 60 JULY TOURNAMENT

Following are results from the Alice over 60 July Golf Tournament at the Alice Municipal Golf Course.

1. (-15) –– Oscar Rodriguez; Lorenzo Sanez; Claudio Perez; Roger Cavazos.

2. (-13) –– C.A. Hernandez; Robert Gonzalez; Joe Claus; Lawrence Neslony.

Closest to the pin

(#2) –– Presoton Huey

(#7) –– Jerry Smith

(#13) –– Robert Martinez

(#18) –– Woody Hernandez