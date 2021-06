Following are results for the Alice Over 50 tournament at Alice Municipal Golf Course.

1. (-14) Robert Gonzalez; Nefi Vela; Meme Villegas; Role Cruz.

2. (-13) Juan Guzman; Ruben Garza; Sone Anzaldua; John Upchurch; Arnold Everett

Closet to the pin: Arnold Everette (2); Jerry Smith (7); Sone Anzaldua (13); Meme Villegas (18).