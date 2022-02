TAMUK students honored on President's List, Dean's List, Honor Roll

submitted

KINGSVILLE — Texas A&M University-Kingsville (TAMUK) released the names of the students who made the President’s List, Dean’s List and Honor Roll for the fall 2021 semester.

The President’s List requires a grade point average of 4.00 on all work attempted for a particular semester, with a minimum of 15 semester undergraduate hours completed, exclusive of credit only (CR) courses.

The Dean’s List requires a grade point average of 3.65 on all work attempted for a particular semester, with a minimum of 13 semester undergraduate hours completed, exclusive of credit only (CR) courses.

The Honor Roll requires a grade point average of 3.5 on all work attempted for a particular semester, with a minimum of 12 semester undergraduate hours, exclusive of credit only (CR) courses.

Fall 2021 President's List

ALICE - Andres Jesus Arvizu, Brenda Jo Azocar, Nadia Elaine Canales, Stephanie Cavazos, Martin Daniel De Los Santos, Elian Angelo Gonzalez, Lorenzo Celestino Nunez, Jovon Odette Perez, Maxine Monique Perez and Crystal Marie Trigo

FALFURRIAS - Alison Barrera, Julisa Janelle Carbajal and William Dane Marquez

KINGSVILLE - Abdullah M Albasam, Matthew Isael Almaraz, Ciarra Alexandra Castaneda, Julian David Castaneda, Vincent Buenaluz Centeno, Michael Cerda, Harley Elizabeth Collier, Melissa Montserrat Cruz, Rebeca Elyse Curiel, Jacqueline De Los Santos, Leonie Awa Marie Parsine Diagne, Tania Flores, Saray Garza, Kymberly Lorai Godfrey, Mary Katheryn Olivia Godfrey, Jordan Michael Gonzalez, Samantha Gonzalez, Yara Green-Jordan, Jordan Mary Faith Lewis, Mariah Sierra Mercado, Caitlin Nicole Moreno, Bryson Aaron Olivarez, Matisen Antionette Onofrei, Julia Cecilia Perez, Victoria Christeen Pina, Miranda Grace Rodriguez, Nisa Marie Rodriguez, Iliana M. Rosales, Hannah Louise Sorenson, Milou Shaokai Ter Morsche, Alyssa Nicole Trejo and Gerardo Zavala Jr.

PREMONT - Sabestian Rene Chapa

SAN DIEGO - Shynna Teale Clement, Luis Miguel Solis and Alexis Strickland

SANDIA - Julia Anne Skinner

Fall 2021 Dean's List

ALICE - Joshua Ryan Benavides, Kilmer William Bluntzer, Aaron Carbajal, Carlos Adrian Cavazos, Gene Edward Espinoza, Mia Celeste Galindo, Isaac Daniel Garcia, Erica Hernandez, Jose Oscar Perez, Sara Olivia Rising, Rosalia Maria Rosales, Treston Dimas Trujillo, Julianna Isabel Veliz and Liandra Shae Winfrey

BENAVIDES - Alejandro Jaime Dimas

CONCEPCION - Jacinda Leeann Vera

FALFURRIAS - Jose David Cisneros, Janay Shani Garza and Laryssa Natae Reyes

FREER - Kyrie Y. Gallegos and Raschel Marie Lerma

KINGSVILLE - Francisco Aguiniga-Garcia, Joe David Alaniz, Abdullah A R M Alazemi, Talal A R M Alazemi, Mckinna Nicole Allen, Brianna C. Alvarez, Melanie Celeste Amador, Tahiry Manamihaja Andriamiharisoa, Regina Barrera, Abiel Buruato, Lucas A. Cavazos, Jaclyn Marie Chavez, Abcde Cirilo, Dalenisa Marie Coronado, Reina De La Paz, Ilan Xavier Escobedo, Leah Milan Flores, William James Gallant, Mikaela Nicole Garcia, Mauro Andres Garza, Joaquin Haces-Garcia, Bryan Yamil Hernandez, William Philip Houf, Hannah Joy Howard, Angel Mmesomachukwu Ifegbo, Alonso Jimenez, Joshua Michael Macareno, Erick Martinez-Gomez, Ella C. McMahan, Magali Alexandra Medrano, Dakota Raine Moberg, Dezorae Nicole Orta, Mikaylah Miah Perez, Amanda Danielle Ramirez, Marisa Michelle Reyes, Ernesto Ricardo Reyna, David Anthony Rodriguez, Rebecca Marie Salinas, Sierra Sandoval, Noemi Leticia Sante, Eve Michaella Schrader, Meaghan Nikole Trevino and Annette Marie Vara

ORANGE GROVE - Ricardo Aguirre-Hamilton

PREMONT - Micaela Rae Carrales, Melina Edleen Guerra and Mia Nicole Jaramillo

SAN DIEGO - Jesus Pedro Martinez

SANDIA - Naomi Perez and Trisha Rae Pittman

Fall 2021 Honor Roll

AGUA DULCE - Tyler C. Smithwick

ALICE - Selina A. Alvarado, Jacqueline Jo Barrera, Audrey C. Benavides, Jasmine Naomi Blakeslee, Candice Angelina Cantu, Kayla Marie Castillo, Althahir Ceja, Melisa Kay Diaz, Matthew Lee Gallegos, Maya Rose Garcia, Aliyah Kristine Garrido, Clarissa Ann Gonzalez, Britney B. Lopez, Ricardo Raul Martinez, Nikki M. Mendoza, Gianmichael Molina, Erika Ann Pelayo, Mario Perez, Samantha Yvette Perez, Rogelio Reynaldo Ramos, Alayna Renee Rosas, Manuela Guadalupe Sanchez and Marissa Iliana Trevino

BENAVIDES - Melody Rebekah Guzman and Jose Andres Hinojosa

CONCEPCION - Eloy Perez

FALFURRIAS - Brianna Arevalo, Chelsea Gayle Gonzales, Alexandria C. Guerra, Tyler John Larraga, Rebecca Moya, Olivia Ortega, Sarah Briann Ramirez and Mykala Christine Villarreal

FREER - Andrew James Hall, Gunner Rey Montez and Austin Dimitri Saenz

KINGSVILLE - Mariam O J H Abdulrazzaq, Alamir Ghane Ahmad Alghanem, Abdulwahab Ahs Alghurbah, Cecilia Arvizu, Mariah Ranae Beltran, Miles Alan Boyd, Rebecca Tracy Brady, Luis Carlos Briseno, Frankie Elizabeth Brown, Tyler Cadwell, Dallas R. Cannon, Alexandria Gabriella Cantu, Andrea Raquel Cantu, Breana Janelle Carr, David Jesse Chapa, Demetrio Cuahc Chapa, Lorna Jeanette Craft, Victor Jacob Davila, Aryssa Ruby Enriquez, Luis Antonio Figueroa, Severo Reyes Garcia, Joanna Garza, Mikaela Jo Grimes, Sophia Nicole Hamm, Jaz-Lynn D. Hernandez, Nadia E. Hernandez, Gabriela Araceli Herrera, Ariana Monet Jimenez, Tyler Buddy Joyner, Adam Loera, Crystal Olivia Loera, Abigail Frances Manning, Joaquin Massa, Amelia Grace Mayberry, Katelyn Alexa Mendez, Olivia Jordan Mendoza, Hamad M T S KH Meshlesh, Alona Marie Minchin, Reagan Presley Morreale, Lacy Jane Powell, Saulo Ishmael Ramos, David Lee Rios Jr., Jason Andrew Rivera, Clayton James Roguski, Marisabel Rojas, Charles Creed Smith, Olivia Kate Sveine, Alaina Elizabeth Tapia, Cassandra Noveen Thompson, Rubi Torres, Kristin Leane Trevino, Samantha Renee Trevino, Tinh Shelly Trinh, Jiovanni Armondo Vega, Julia Nicole Warren, James Wyatt Philip Witt, Jacquelyn Marie Wright, Sara Lisa Zamora and Kylie Lynn Zamzow

ORANGE GROVE - Jenna L. Baker and Isaiah Joshua Pena

PREMONT - Marc Anthony Cantu, Rebeca Nevarez Garcia, Makenna Edleen Guerra, Justin Russell Pierce and Edgar Ivan Villanueva

SAN DIEGO - Iessa Nicole Casas, Janelle Marie Gonzalez, Leandra Renae Gonzalez, Lory Ann Hinojosa, Nicole Renae Rivera and Eric Martel Strickland

SANDIA - Jeffrey Dirk Boltz Jr., Justin Cody Cartwright, Lorenzo Noel Ortiz, Amaura Mccole Petersen and Iris Jade Rivera