2021 Freer Fair wraps up

FREER - The annual 2020 Freer fair was held Thursday, March 12 through Saturday, March 14. This year, the fair was adjusted to follow CDC guidelines for the safety of the exhibitors and guests.

Grand Champions

Jessica Adami - steer

Hondo Bierstedt - hog

Allison Valdez - lamb

Aralynn Ortiz - goat

Alisandra Manriques - rabbits

Fausto Soliz - poultry

Donovan Mireles - metal

Allison Guerra - wood

Kevin Garcia - wood metal combo

Emily Elizondo - handcrafts

Alisandra Manriques - food

Adryana Manriques - photo

Adryana Manriques - art

Luke Pena - kiddie calf

Isabella Santos - kiddie hog

Daltyn Martinez - kiddie lamb

Olivia Vera - kiddie goat

Braeden Gonzalez - kiddie rabbit

Reserve Grand Champions

Stephanie Cavazos - steer

Rolando Salinas - hog

Aralynn Ortiz - lamb

Orlando Vera - goat

Gabriella Moreno - rabbits

Malory Acevedo - poultry

Damien Liguez - metal

Rylee Garza - wood

Austin Utley - wood metal combo

Kaelynn Recio - handcrafts

Abrie Garcia - food

Ariselly Bazan - photo

Cole Davis - art

Marco Carvajal - kiddie calf

Axel Vasquez - kiddie hog

Aliyza Soliz - kiddie lamb

Devyn Saenz - kiddie goat

Emma Maldonado - kiddie rabbit

Showmanship

Avery Chapa - kiddie rabbit

Marco Carvajal - kiddie calf

Alayna Nerio - kiddie hog

Kalysta Martinez - kiddie lamb

Olivia Vera - kiddie goat

Alisandra Manriques - market fryer rabbits

Eddie Garza - market poultry

Javier Perez - market steer

Kimberly Garza - steer

Hondo Bierstedt - market hog

Allison Valdez - market lamb

Aralynn Ortiz - market goat

Breeding Goat Class Winners

Allison Garcia - grand champion nanny

Allison Valdez - reserve grand champion nanny

Allison Garcia - showmanship nanny

Ryan Mason Garcia - grand champion billy

Heifer Class Winner