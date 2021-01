TAMUK students honored on president's list, dean's list, honor roll

submitted

KINGSVILLE — Texas A&M University-Kingsville (TAMUK) has released the names of the students who made the President’s List, Dean’s List and Honor Roll for the fall 2020 semester.

In order to qualify for the prestigious President’s List, a student must be enrolled in at least 15 semester hours and have a perfect 4.0 grade point average for the semester.

To make the Dean’s List, a student must earn a grade point average of 3.65 on all work attempted for the semester with a minimum of 13 semester hours completed.

The Honor Roll requires a grade point average of 3.5 while taking at least 12 semester hours.

A listing by hometown of all students making the President’s List, Dean’s List and Honor Roll is attached.

PRESIDENT'S LIST - FALL 2020

Alice - Jacqueline Jo Barrera, Kayla Marie Castillo, Carlos Adrian Cavazos, Jaden Renee Charles, Martin Daniel De Los Santos, Isaac Daniel Garcia, Elian Angelo Gonzalez, Miranda Leeann Gonzalez, Emma Colette Hodges, Perla Maria Leal, Ricardo Raul Martinez, Jose Andres Montes, Samantha Monique Perez, Brenda Elaine Riojas, Manuela Guadalupe Sanchez, Victoria Ilene Valerio, Julianna Isabel Veliz

Bishop - Jose Armand De La Mora, Jessica Erin Kelly, Crystal Nicole Lopez, Victoria Isabel Pimentel, Blessing Ysea Tamez

Corpus Christi - Anthony Zane Anderson, Quintella Nicole Anderson, Morgan Carrie Apostol, Olivia Marie Balderas, Marco Antonio Castellanos, Ezra Daniel Duke, Jacquelyn Danielle Estelle, Mauricia Teadahraht Gallegos, Alyssa Catherine Garcia, Anthony Ben Garza, Amando Felipe Guerra, David Carlos Gutierrez, Indira Gigi Herrero, David Darron Laurel, Audrianna C. Lopez, Natalia Nicole Mejia, Isaac A. Moreno, Clarissa Elizabeth Ortiz, Oscar H. Pena, Brianna Nicole Perez, David Ray Pierce, Riley Raquel Ramirez, Brenda Louise Revett, Trinity Celeste Saldivar, Elizabeth Ann Sanchez, Devon Chase Tiemann, Jennah Patricia Treat, Adrienne Lynn Vanbrunt, Olivia Rose Walz, Jessica Lynn Willis

Falfurrias - Alison Barrera, Emily Rita Barrera, Alejandro Javier Gonzalez, Carlos Alberto Gonzalez, Lorena Cecilia Guzman

Kingsville - Cecilia Arvizu, Rebecca Tracy Brady, Sophia Erin Erica Brooks, Lucas A. Cavazos, Gabriel Antonio Cruz, Melissa Montserrat Cruz, Zoleda Aide Davila, Reina De La Paz, Valentina Maria de Urioste, Meina Louise Determan, Kaitlin Danielle Frakes, Audrey Makenna Fuchs, Erica Garcia Ginnett, Yara Green-Jordan, William Philip Houf, Kimberly Alexandra Ignatiades, Jordan Mary Faith Lewis, Kamba Li Lopez, Joshua Michael Macareno, Ella C. McMahan, Milan Alexis Navarro, Bryson Aaron Olivarez, Alyssa Victoria Ozuna, Salma Antonia Perez, Ernesto Ricardo Reyna, David Lee Rios, Gabriela Rios, Nisa Marie Rodriguez, Eve Michaella Schrader, Hannah Louise Sorenson, Jose A. Torres, Alyssa Nicole Trejo, Bethany Rae Vasquez, George Henry Vega

Orange Grove - Erick Martinez-Gomez

Premont - Gabriel Platas

Robstown - Tanner D. Bluntzer, Angela Arlyne Diaz, Stephanie Nicole Figueroa, Jessica Gonzalez, Kaitlyn Marie Hessek, Kelsi Marie Luckenbach, Rebecca Kaye Plagens, Estevan Leonardo Reyna

San Diego - Anyssa Alexandra Hernandez

DEAN'S LIST - FALL 2020

Alice - Selina A. Alvarado, Gabriela Ceja, Matthew Lee Gallegos, Jeremiah J. Garcia, Joel Alfredo Lopez, Michael Aaron Martinez, Lorenzo Celestino Nunez, Devyn Lee Orta, Chelsi Yvette Pena, Jovon Odette Perez, Tammy Nicole Roquet, Daniella Jo Salinas, Crystal Marie Trigo, Liandra Shae Winfrey

Benavides - Ashley Morgan Garcia

Bishop - Amador Gonzalez Cantu, Amy Gracie Montoya, Arianna S. Neri, Gabriela Consuelo Reyna, Sarah Nickole Reyna, Raena Nicole Segovia

Concepcion - Eloy Perez

Corpus Christi - Jessica Renee Alejos, Nathan Cole Allen, J'nora Lolita Arevalo, Anthony E. Alvarez, David Miguel Balderas, Stephanie Leigh Beard, Devon James Blankenship, William Andrew Chayer, Brice Marshal Clark, Cydni Rachelle Cochran, Karen Ismerai Colchado, Robert Travis Collingsworth, Ryan Nicholas Davila, Taylor Jaylene De La Paz, Marissa De Leon, Robert Hale Dwyer, Wyatt Mark Erben, Benjamin Caudillo Galindo, Juanita Galvan Martinez, Rebecca Renee Garcia, Mollie Marie Goetzel, Christopher Ryan Gonzales, Job Barzilai Gonzales, Nicholas Ryan Guerra, Mark A. Gutierrez, Megan Reanie Guzman, Katelyn Paris Habib, James Nathan Inkster, Alycia Marie Jenkins, Makayla Heather Jones, Cailin Nicole Leal, Joseph Rey Lopez, Alberto Rivera Martinez, Daniel S. Martinez, Mia Gabriella Martinez, Lorin Leeann Payne, Juan Angel Perales, Rolando Perez, Michael Ramos, Larissa Madison Ravell, Angel Marie Reyes, Noah Markson Riffe, Faviola Rios, Mijail David Rojas, Victoria A. Rowland, Rafael Salinas, Myron M. Sanchez, Brendyn Patrick Sanders, Larry Cole Santos, Jaime A. Silva, Jodi Anna Swaenepoel, Jayde Christina Tschritter, Jessica Dawn Tucker, Adrianna M. Valdez, Eric Anthony Vela, Pedro Federico Velasquez, Marissa Andrea Vigue, Daniel Joseph Woolsey

Driscoll - Julian Jose Garcia

Falfurrias - Misty Yvette Aleman, Karilou Gonzalez, Zachary L. Guerra

Freer - Raschel Marie Lerma

Kingsville - Francisco Aguiniga-Garcia, Alamir Ghane Ahmad Alghanem, Brianna C. Alvarez, Claudia Grace Alvarez, Melanie Celeste Amador, Olivia Marie Arce, Ariel Lizette Arriaga, Sejal Bakhati, Amee Elaine Boudreaux, Gabriella Alexia Breitenfeld, Noah John Bustamante, Dante Lorenzo Cantu, Leanna Isabel Cavazos, Harley Elizabeth Collier, Omar Cortez, Nicholas Anthony Cruz, Jacqueline De Los Santos, Juan Carlos Elissetche, Darby Lyn Florence, Adrian Franco, Maria Raquel Garcia Torres, Ava Lauren Garza, Sabrina Nicole Garza, Kymberly Lorai Godfrey, Julianne Denise Gomez, Alec John Gonzales, Clarissa Cristina Gonzalez, Darcy Merce Guerrero, Joaquin Haces-Garcia, Jo Ann Hernandez, Nadyne Marie Hernandez, Angelica Maria Hinojosa, Hannah Joy Howard, Justin Ibanez, Anna Marilyn Ignatiades, Ariana Monet Jimenez, Ashton Nichole Keller, Kyle David Kinyo, Alyssa Ayana Martinez, Veronica Avahni Mendez, Caitlin Nicole Moreno, Ngoc Thi Bich Nguyen, Christian Arian Pena, Bianca Renae Perez, Carissa Nicole Perez, Jason Erik Perez, Victoria Christeen Pina, Brianna Nicole Rodriguez, Iliana M. Rosales, Tristan Daniel Silvas, Alaina Elizabeth Tapia, Christopher Robert Tijerina, Meaghan Nikole Trevino, Miranda Ventura, Julio C. Villarreal, Dean Arnold Wallace, Carson Andre Wright

Premont - Micaela Rae Carrales

Robstown - Brandon Lee Alvarado, Clarissa Chavera, Lizette Del Angel, Christian Louis Puente, Aylin Rubio, Joseph Anthony Saenz

San Diego - Salvador Longoria, Luis Miguel Solis

Sandia - Ryan Carrion, Trisha Rae Pittman

IN-STATE HONOR ROLL - FALL 2020

Agua Dulce - Julyssa-Mae Miranda Medina

Alice - Audrey C. Benavides, Joshua Ryan Benavides, Sara A. Cadena, Candice Angelina Cantu, Melisa Kay Diaz, Julysa Maria Dominguez, Aleah Nicole Edwards, Luis Alberto Escalona, Autumn Lynn Flores, Mia Celeste Galindo, Alexza Shea Garcia, Lori A. Gilpatrick, Gisela E. Gomez, Christopher Omar Gonzales, Mia Sara Guevara, Isaac Ray Hernandez, John Wesley Lawrence, Mauricio Daniel Molina, Araceli L. Nino, Cierra Elizabeth Perez, Kaleb Cane Perez, Maxine Monique Perez, Myra Allison Perez, Rogelio Reynaldo Ramos, Nicole Renae Rivera, Michelle L. Rodriguez, Victoria Alexzandra Salas, Amanda Marie Sanchez, Ciprian T. Trejo, Treston Dimas Trujillo, Benjamin Rey Valerio

Banquete - Rene Jesus Guerra, Abbi Lyn Pena, Vyktoria Grace Rodriguez

Benavides - Marisela Alicia Escontrias, Edie M. Hernandez, Joshua Christopher Perez

Bishop - Sara Lee Cavazos, Jesus Donato Garza, Nathan Milagro Garza, Carlos Eduardo Gutierrez Torres, Easton Bryce Martinez, Jaylin Elaine Morales, Cassandra Marie Youngblood, Jonathan Lee Younker

Corpus Christi - Jaime Adrian Aguilar, Andrew Javier Arreola, Luz Maria Arrieta, Joseph Alejandro Balderas, Allison M. Bartkowiak, Thomas James Bickham, Daimien Josiah Campos, Sandra Renee Cardona, Lesly Itzel Carreon, Ashelin Annette Daniels, Alyssa Alexis Deleon, Ashley Elizabeth Diaz, Rylan Sue Emerson, Ashlei Nicole Fletcher, Ernest Isaac Flores, Katherine Anne Flores, Sarah Danielle Flores, Steven Trey Flores, Debra Fuentes, Joshua Gallegos, Megan Danielle Hernandez, Kyle Jordan Kovarek, Morgan Elizabeth Litton, Michelle Diane Locher, Marco Antonio Lopez Mejia, Jacob Hugh Majors, Danielle Kristen Martinez, Alexis Jade Mata, Derrick L. Mccoy, Decasha Leke Mcnary, Danielle Simone Meador, Alexander Medina, Jose Danniel Medina, Vicente Alejandro Osornia, Eric Gabriel Ozuna, Abigail Rachelle Perez, Ernesto Octavio Perez, Aaron Matthew Recio, Angelica Filomena Reyes, Tommi Lynn Rivera, Jordan Dean Salazar, Desirae Nicole Saldana, Sierra Lynn Sandoval, Mark Ryan Shurley, Anthony William Skrobarczyk, Ryan Wayne Smith, Angel P. Tamez, Clark Andrew Underwood, Mark A. Valverde, Richard Jacob Vargas, Kylie Lynn Zamzow

Driscoll - Celia Krystal Cobos, Deanna Gonzalez

Falfurrias - Nicholaus Andrew Benavides, Julisa Janelle Carbajal, Chelsea Gayle Gonzales, Jose Enrique Gutierrez, Christopher Priddy, Laryssa Natae Reyes

Kingsville - Mckinna Nicole Allen, Matthew Isael Almaraz, Arie James Alvarez, Tahiry Manamihaja Andriamiharisoa, Sasha Amarely Arias, Gabriella Asheley Arrellano, Creighton Lynn Avery, Lilly Florence Baird, Delilah Marie Barrera, Raymond Patrick Borjon, Abiel Buruato, George Eric Cavazos, Vincent Buenaluz Centeno, Oscar Eduardo Cerda, Abcde Cirilo, Rubie Matilde Contreras, Mckenzie N. Davila, Victor Jacob Davila, Sarita Anita Deleon, Tyler Mae Dirickson, Roger Andrew Disney, David Page Elizondo, Adam Charles Foust, William James Gallant, Justo Garza, Maria Veronica Garza, Rachel Gomez, Bethany Marie Gonzales, Brittany Amber Gonzalez, Charles Obrien Greaves, Richard Andrew Hernandez, Macala Lee Herrera, Tenley Nicollette Housler, Amanda Lisa Howe, Jorge Antonio Ledezma, Amy Loera, David Isaia Lopez, Amelia Grace Mayberry, Melissa Lizett Mendez, Juan Carlos Mendoza, Mariah Sierra Mercado, Alexander Ricardo Meza, Imani Janae Moore, Anabel Ortiz, Alisa Cristelia Parras, Pamela M. Perez, Brett Allen Platt, Luis Angel Ramirez, Shyanne Desiree Ramos, Monica Gaddis Reed, Karla Elizabeth Reyes, Miranda Grace Rodriguez, Rebecca Marie Salinas, Richard Roger Salinas, Chelsie Renee Sharpe, Devin Louise Shrier, Charles Creed Smith, Miranda Cristela Smith, Angelina Famelisa Soliz, David M. Spenik, Jeri Morita Taylor, Claudia Isabel Trevino, Annette Marie Vara, Katherine V. Villarreal, Haiden Troy Wilson, Gerardo Zavala

Orange Grove - Ricardo Aguirre-Hamilton, Rina J. Villarreal

Premont - Andrea Marie Baldillez, Sabestian Rene Chapa, Maria Teresa Rodriguez

Robstown - Brent Allen Beverly, Mariah Marie Castaneda, Rolando Elizondo, Julissa Anahi Esparza, Krystal M. Gallegos, Annelise Garcia, Jonathan Garcia, Zachary Alexander Garcia Moses, Marcherita Jeanette Gray-Pritchett, Alyssa Michelle Lara, Andrew Pena, Olivia Fatima Peralez, Carlos Ramirez, Alexandra Ramon, Danielle Angelic Rodriguez, Brianna Jolie Salinas, Natalie Jean Sutter

San Diego - Eric Martel Strickland

Sandia - Iris Jade Rivera