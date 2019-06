Alice’s Josh Trevino and San Diego’s Mateo Saenz are playing in the Coastal Bend Coaches Association All-Star Baseball game Saturday.

The CBCA All-Star Baseball and Softball games showcase the area’s top 2019 seniors. Trevino was among Alice’s top hitters this season. He started for the Coyotes at left field. Saenz was San Diego’s ace this season and helped the team to the second round of the Class 3A playoffs in May. Trevino and Saenz are playing on Team Standley, which is being coached by Gregory-Portland coach Lance Standley.

Orange Grove’s A.J. Porras also on the team.

The games are schedule to take place Sunday at the Cabaniss Sports Complex. The softball game is scheduled for 3 p.m. at Cabaniss Softball Field and the baseball game will follow at 5 p.m. at Cabaniss Baseball Field. Admission is $5.

COASTAL BEND COACHES ASSOCIATION ALL-STAR GAMES

BASEBALL

TEAM SALINAS

Chris Pacheco, Banquete; AJ Arellano, Ben Bolt; Louie Pena, Benavides; David Garcia, Bishop; Nic Hernandez, Bishop; Ramsey Villarreal, Carroll; Tyler Sanchez- Lozano, Carroll; Jacob Garza, King; Jon Barrera, King; Dar Padron, Moody; Josh Salinas, Moody; Ronald Vasquez, Ray; Eric Ramirez, Freer; Zach Trevino, Hebbroville; Blake Gonzalez, Kingsville; Ruben Cortez Jr., Miller; Oscar Lopez, Odem; Ryan Pena, Odem; Dean Foley, Pettus; Michael Mendoza, Port Aransas; Brendon Jimenez, Riviera; Eloy "RJ" Ramirez, Santa Gertrudis Academy; Steven Grimes, Santa Gertrudis Academy; Brett Brown, Sinton; Chris Garcia, Sinton; Brenden Boales, Skidmore-Tynan; Jo Jo Villarreal, Vets; Brandon DeLeon, Vets; Cade Mitscherling, Victoria West; Matthew DeLaGarza, Victoria West; Walker Bordovsky, Victoria West; Kalob Jochetz, Woodsboro.

Coach: David Salinas, Falfurrias

TEAM STANDLEY

Randal Garza, Agua Dulce; Josh Trevino, Alice; Orlando Martinez, Beeville; Brandon Maldonado, Calallen; Bryce Balusek, Calallen; Hambleton Oliver, Calallen; Jared Barta, Cuero; Michael Barta, Cuero; Keyshawn Johnson, Falls City; Olen Defoure, Flour Bluff; Dakota Walker, George West; Lucas Proschko, Goliad; Alex Aguirre, Gregory-Portland; Issac Ponce, Gregory Portland; Nick Catalano, Gregory Portland; Ryan Stark, Gregory-Portland; Cobe Reeves, Ingleside; Jonathyn Molinar, John Paul II; Jackson Pullin, London; AJ Porras, Orange Grove; Joe Robert Velasquez, Robstown; Saul Vasquez, Robstown; Tanor Waggoner, Rockport-Fulton; Mateo Saenz, San Diego; Elias Carrera, Taft; Ben Hovda, Tuloso-Midway; Nick Arellano, Tuloso-Midway; Ray Rodriguez, Tuloso-Midway; Erick Davila, Victoria East; Jacob Leigh, Victoria East; Hagen Garvin, Yoakum; Holden Lauer, Yoakum

Coach: Lance Standley, Gregory-Portland

SOFTBALL

TEAM LENTZ

Annie Garcia, Banquete; Lareina Rios, Banquete; Zoe Urrea, Banquete; Jayln Harvey, Banquete; Annabelle Pena, Banquete; Jessalyn Burkett, Beeville; Felixia Hinojosa, Beeville; Amanda Chapa, Ben Bolt; Katherine Flores, Calallen; Aly Wiggins, Calallen; Maraya Guzman, Cuero; Kassidy Nicholson, Goliad; Maddie Council, Goliad; Kayla Salinas, Hebbronville; Hannah Richendollar, London; Cynthia Garcia, Miller; Daelyn Rosenbaurn, Odem; Catarina Matriez, Odem; Hannah Landry, Sinton; Laikyn Lopez, Skidmore-Tynan; Evonne Valdez, Tuloso Midway; Alexa Garza, Veterans Memorial; Bailey Krolczyk, Veterans Memorial; Celeste Salazar, Veterans Memorial; Reagan Blaschke, Woodsboro

Coach: Teresa Lentz, Calallen

TEAM CABALLERO

Mikayla Perez, Benavidez; Elaine Perez, Bishop; Lindsey Evans, Carroll; Samantha Gaona, Carroll; Samantha Miller, Carroll; Cydney Deleon, Flour Bluff; Emylee Carter, Flour Bluff; Kayci Spittler, Flour Bluff; Madison Hale, Flour Bluff; Stacia Krnavek, Flour Bluff; Hailey Viera, Freer; Kaylee Miler, George West; Yasmine Cuevas, George West; Sydney Ouellette, Gregory-Portland; Maleia Taylor, Ingleside; Mikayla Garza, King; Olivia Galindo, Kingsville; Aricel Bordayo, Mathis; Madison Escobar, Port Lavaca Calhoun; Zoe Flores, Port Lavaca Calhoun; Tori Muro, Ray; Aileen Campos, Robstown; Victoria Leal, Robstown; Ali Salinas, Santa Gertrudis Academy; Alexis Lopez, Three Rivers; Kaylynn Franklin, Victoria East

Coach: AJ Caballero, Carroll