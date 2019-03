100 Meters

Nakia Griffin, Tascosa;12.30

Bree Mixon, Amarillo High;12.55

Brianna Brantley, Amarillo High;12.58

Za'Kaja Neloms, Estacado;12.60

Currie Marusak, Amarillo High;12.62

Sydney Ritter, Groom;12.64

Zaria Jeter, Tascosa;12.67

Hallie Sieck, Pampa;12.78

Rese Schoonover, Stratford;12.78

Lanie Stapp, Claude;12.82

200 Meters

Sincere Jackson, Palo Duro;25.34

Alyssa Harris, Canyon;25.90

Jaliyah Jackson, Frenship;25.98

Diamond Lilly, Coronado;26.00

Sharika Williams, Tulia;26.20

Joanna Trevizo, Dumas;26.56

Ellie Frye, Amarillo High;26.63

Terissa Annett, Palo Duro;26.66

Bree Mixon, Amarillo High;26.76

Zaria Jeter, Tascosa;26.96

400 Meters

Diamond Lilly, Coronado;58.30

Alyssa Harris, Canyon;1:00.03

Sherifatu Sheriff, Caprock;1:00.72

Caitlynne Speegle, Canyon;1:00.88

Gabi Davis, Canyon;1:01.98

Abigail Rogers, Tascosa;1:02.46

Kelsee Dudley, Canyon;1:02.31

Bryeton Cagle, Amarillo High;1:02.70

Audrey Carrillo, Randall;1:02.96

Savannah Sumrall, Wellington;1:03.00

800 Meters

Courtney Latham, Amarillo High, 2:23.38

Jasmine Aguilar, Tulia;2:24.00

Jewel Baer, Amarillo High;2:24.08

Gabi Davis, Canyon;2:24.30

Kelsee Dudley, Canyon;2:24.34

Caitlynne Speegle, Canyon;2:24.60

Cammie Mitchell, Amarillo High;2:29.31

Brayleigh McGill, Panhandle;2:29.47

Breanna Stuart, Canyon;2:29.87

Farrah Creery, Tascosa;2:30.40

1,600 Meters

Breanna Stuart, Canyon;5:26.38

Gabi Davis, Canyon;5:28.75

Cammy Jenkins, Lub. Cooper;5:36.21

Kelsee Dudley, Canyon;5:38.35

Ariyah Gomez, Randall;5:40.00

Tristyn Bell, Amarillo High;5:42.00

Emma Lopez, Frenship;5:42.88

Cammie Mitchell, Amarillo High;5:43.00

Sabbatha Taylor, Hereford;5:43.00

Jewel Baer, Amarillo High;5:44.00

3,200 Meters

Breanna Stuart, Canyon;11:42.75

Cammy Jenkins, Lub. Cooper;11:49.64

Ariyah Gomez, Randall;11:56.79

Daphne Pate, Randall;12:00.84

Sabbatha Taylor, Hereford;12:06.00

Emma Lopez, Frenship;12:06.29

Jewel Baer, Amarillo High;12:14.28

Cammie Mitchell, Amarillo High;12:19.80

Tristyn Bell, Amarillo High;12:21.20

Maly Delgado, Dalhart;12:32.15

100-Meter Hurdles

Lesibrenae Contee, Coronado;15.28

Addie Irwin, Tascosa;15.49

Alana Holloway, Spearman;15.59

Zoe Webb, Vega;15.72

Adelynn Austin, Amarillo High;15.73

Mackenzie Grimes, Canyon;15.81

Whitney Gilliam, Frenship;15.84

Rese Schoonover, Stratford;15.85

Chesna Harbert, Channing;16.04

Symone Quiles, Amarillo High;16.12

300-Meter Hurdles

Symone Quiles, Amarillo High;46.72

Courtney Latham, Amarillo High;46.80

Alana Holloway, Spearman;47.32

Salym Cook, Canadian;47.68

Adelynn Austin, Amarillo High;47.68

Mackenzie Grimes, Canyon;48.13

Rese Schoonover, Stratford;48.50

Whitney Gilliam, Frenship;48.91

Macklynn Land, Panhandle;49.12

Jaida Rangel, Amarillo High;49.23

400-Meter Relay

Tascosa;48.95

Amarillo High;48.96

Estacado;49.63

Palo Duro;49.70

Frenship;49.84

Sunray;50.78

Caprock;50.84

Randall;51.13

Tulia;51.20

Canyon;51.25

800-Meter Relay

Frenship;1:45.51

Palo Duro;1:46.80

Canyon;1:48.77

Amarillo High;1:49.05

Dumas;1:49.29

Randall;1:49.46

Tascosa;1:49.66

Lub. Cooper;1:49.71

Estacado;1:50.09

Sunray;1:50.53

1,600-Meter Relay

Amarillo High;4:01.65

Frenship;4:06.16

Canyon;4:07.00

Coronado;4:16.02

Friona;4:16.56

Tascosa;4:17.17

Randall;4:18.40

Dumas;4:19.16

Sunray;4:19.77

Abernathy;4:23.24

High Jump

NeNe Phenix, Coronado;5-6

Tyanna Badillo, Caprock;5-4

Adrianna Cortez, Caprock;5-4

Nyakat Ezbon, Amarillo High;5-4

Brooke Urban, Amarillo High;5-4

Bryeton Cagle, Amarillo High;5-3

Jodie Denton, Friona;5-3

Hallie Conklin, Bushland;5-2

Sympony Brown, Estacado;5-2

Marquita Smith, Tascosa;5-2

Long Jump

Nyakat Ezbon, Amarillo High;17-5

Lainey Choate, Panhandle;17-3 3/4

Abby Boyd, Tascosa;17-0

NeNe Phenix, Coronado;17-0

Whitney Gilliam;Frenship;16-8 1/2

Lanie Stapp, Claude;16-8

Ellie Frye, Amarillo High;16-5

Sherifatu Sheriff, Caprock;16-5

Marisa Reyes, Levelland;16-4

Kambry Smith, Pampa;16-3

Triple Jump

NeNe Phenix, Coronado;37-2 1/2

Whitney Gilliam;Frenship;36-9

Zoe Webb, Vega;36-4

Abby Boyd, Tascosa; 34-11 1/2

Lainey Choate, Panhandle;34-6 1/2

Hallie Sieck, Pampa;34-3

Freinda Nombo, Tascosa;34-2 1/2

Tyanna Badillo, Caprock;34-2

Rebecca Shlenker, Friona;34-0 3/4

Jentre Kennedy, Frenship;34-0

Pole Vault

Sara Tackitt, Frenship;12-10

Natalie Davis, Canyon;11-0

Ashley Amico, Dalhart;10-9

Katyrina Bush, Randall;10-6

Mackenzie Griffin, Bushland;10-6

Saylor Abbott, Tascosa;10-0

Drew Doan, Amarillo High;9-6

Rhiana Todd, Dalhart;9-0

Cristina Valencia, Caprock;9-0

Emma Long, Frenship;9-0

Hadley Coronado;Levelland;9-0

Discus

Audrey Hughes, Canyon;139-6

Kayli Rowland, Lub. Cooper;126-2

Connie Dimba, Frenship;118-2

Rylee DeBord, Sunray;115-7

Danielle Burns, Canyon;114-11

Taylor Mixon, Amarillo High;114-1

Makenzie Watts, Amarillo High;108-7

Mattie Boyd, Canadian;106-9

Elizabeth Sell, Palo Duor;105-4

Taylor Altmiller, Canadian;105-2

Aaliyah Rendon, Tascosa;105-2

Shot Put

Audrey Hughes, Canyon;44-5

Taylor Mixon, Amarillo High;38-8 3/4

Bree Baker, Panhandle;38-4

Carly Drake, Friona;36-3 1/2

Lauryn Dixon, Frenship;36-1

Danielle Burns, Canyon;35-7 1/2

Keona Moore, Frenship;35-5

Keona Loftis, Bushland;35-1

Megan O’Donnell, River Road;34-9 3/4

Natalie Winborne, Pampa;34-8 3/4

Payton Bray, Amarillo High;34-8 1/2

Editor's Note: For updates, or corrections, please send an email to sports@amarillo.com attention Kale Steed or call 806-345-3315.