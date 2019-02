TUESDAY'S TAKEAWAYS

Hope Hillhouse had a goal with two assists while teammate Saizlee Carlton scored a pair of goals in a 4-0 win over Palo Duro.

Yelizeth Ordaz scored the lone goal off an assist from Geste Carrasco in the fourth minute of the game that resulted in a 1-0 win over Lubbock High.

Amarillo High and Palo Duro boys played to a 2-2 tie. The Sandies were able to earn the victory in PK's.

The Caprock Longhorns remained hot by blanking Lubbock High 3-0. Juan Carrasco scored the opening goal at the 25 minute mark.

GIRLS

DISTRICT 3-5A

Amarillo High 4, Palo Duro 0

Palo Duro 0 0 — 0

Amarillo High 2 2 — 4

First Half— 1, AHS, Hope Hillhouse (Alex Wilhelm), 23rd minute. 2, AHS, Saizlee Carlton (Hillhouse), 31st minute.

Second Half— 3, AHS, Makaylee Longoria (Hillhouse), 48th minute. 4, AHS, Carlton (Katie Goodrich), 65th minute.

Records: Palo Duro 5-8-2, 1-5-2 (5 points). Amarillo High (9-4-3, 6-1-1, 19 points).

Caprock 1, Lubbock High 0

Caprock 1 0 — 1

Lub. High 0 0 — 0

First Half— 1, Caprock, Yelizeth Ordaz (Geste Carrasco), 4th minute.

Records: Caprock 8-6-2, 2-4-2 (8 points). Lubbock High 5-11-2, 0-7-1 (1 point).

Lubbock Cooper 1, Randall 1

Lubbock Cooper 0 1 — 1

Randall 1 0 — 1

First Half— 1, Randall, Reagan Hess (unassisted), 22nd minute.

Note: Lady Pirates won in PK's, 4-3.

Records: Lubbock Cooper 4-9-5, 1-3-4 (7 points). Randall 6-6-5, 3-2-3 (12 points).

BOYS

DISTRICT 3-5A

Amarillo High 2, Palo Duro 2

Palo Duro 1 1 — 2

Amarillo High 1 1 — 2

First Half— 1, PD, Dominique Gomez (Eduardo Aguirre), 27th minute. 2, AHS, Jonathan Mani (Andrew Briseno), 35th minute.

Second Half— 3, AHS, Logan Newman (Brandon Gilbert), 52nd minute. 4, PD, Ali Kodi (Juan Morales), 76th minute.

Note: Sandies won in PK's.

Records: Palo Duro 8-5-5, 3-0-5 (14 points). Amarillo High 7-5-5, 5-1-2 (17 points).

Caprock 3, Lubbock High 0

Lub. High 0 0 — 0

Caprock 1 2 — 3

First Half— 1, Caprock, Juan Carrasco (unassisted), 25th minute.

Second Half— 2, Caprock, Andrue Stone (Gilbert Romero), 61st minute. 3, Caprock, Joshua Rodriguez (Andres Soria), 75th minute.

Records: Lubbock High 2-14-1, 0-7-1 (1 point). Caprock 12-4, 6-2 (18 points).

District 3-5A

Girls

Team;District;Overall;Points

Lubbock Coronado;8-0;15-3-1;24

Amarillo High;6-1-1;9-4-3;19

Lubbock Monterey;3-2-3;8-6-4;12

Randall;3-2-3;6-6-5;12

Lubbock Cooper;1-3-4;4-9-5;7

Caprock;2-4-2;8-6-2;8

Palo Duro;1-5-2;5-8-2;5

Lubbock High;0-7-1;5-11-2;1

Tuesday's games: Amarillo High 4, Palo Duro 0. Caprock 1, Lubbock High 0. Lubbock Cooper 1, Randall 1. Lubbock Coronado 3, Lubbock Monterey 2.



Boys

Team;District;Overall;Points

Lubbock Cooper;6-1-1;13-4-2;19

Caprock;6-2;12-4;18

Amarillo High;5-1-2;7-5-5;17

Palo Duro;3-0-5;8-5-5;14

Lubbock Monterey;3-3-1;9-5-5;10

Randall;2-5-1;7-8-2;7

Lubbock High;0-7-1;2-14-1;1

Lubbock Coronado;0-6-1;1-15-1;1

Tuesday's games: Amarillo High 2, Palo Duro 2. Caprock 3, Lubbock High 0. Lubbock Cooper 5, Randall 0. Lubbock Monterey, Lubbock Coronado, n.



District 3-4A

Girls

Team;District;Overall;Points

Canyon;5-0;7-4-2;14

Pampa;3-1-1;7-5-4;10

Dumas;2-3;4-15;6

Borger;0-5;2-16;0

Tuesday's games: Canyon 3, Borger 2. Dumas 2, Pampa 1.



Boys

Team;District;Overall;Points

Canyon;4-1;11-2-3;12

Dumas;3-2;6-9-1;9

Pampa;2-1-0-2;2-12-2;8

Borger;0-0-1-4;4-13-2;1

Tuesday's games: Canyon 7, Borger 1. Dumas 4, Pampa 2.