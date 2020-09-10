DISTRICT ATTORNEY, 229TH JUDICIAL DISTRICT
GOCHA RAMIREZ
DEMOCRATIC
COUNTY ATTORNEY
BALDEMAR F GUTIERREZ
DEMOCRATIC
SHERIFF
ROMEO R RAMIREZ
DEMOCRATIC
COUNTY TAX ASSESSOR-COLLECTOR
ROBERTO ELIZONDO
DEMOCRATIC
WRITE-IN CANDIDATE
SYLVIA S RODRIGUEZ
COUNTY COMMISSIONER PRECINCT 1
PETE A GUERRA
DEMOCRATIC
COUNTY COMMISSIONER PRECINCT 3
DAVID O GARZA
DEMOCRATIC
COUNTY CONSTABLE PRECINCT 1
BRUNO E VALDEZ
DEMOCRATIC
COUNTY CONSTABLE PRECINCT 2
TAMMY (TREJO) HALLMARK
DEMOCRATIC
COUNTY CONSTABLE PRECINCT 3
RAUL OLIVEIRA III
DEMOCRATIC
COUNTY CONSTABLE PRECINCT 4
ARTURO G MARTINEZ
DEMOCRATIC
CITY OF SAN DIEGO
MAYOR
1. 1.ARASELI "SALLY" BERNAL LICHTENBERGER
CITY COUNCIL PLACE 4
1. VIVIAN GARCIA-SAENZ
2. ARASELI "SHELLY" GAITAN-OCHOA
3. ISSABELLE N. GARCIA
CITY COUNCIL PLACE 5
1. MARGARITO MALDONADO III
2. ROEL VELA
CITY OF FREER
MAYOR
1. ARNOLDO (GUERO) CANTU
2. ARTURO (ART) S. GRANDE
ALDERMAN PLACE 1
1. CARLOS H SALINAS
ALDERMAN PLACE 2
1. DEBRA (DEBBIE) MARTINEZ
2. MANUEL (ROLITA) ESTRADA
CITY OF BENAVIDES
THE ADOPTION OF A LOCAL SALES AND USE TAX IN THE CITY OF BENAVIDES AT A RATE NOT TO EXCEED TWP PERCENT (2.0%) IN ANY LOCATION IN THE CITY PURSUANT TO TEXAS TAX CODE CHAPTER 321.
SAN DIEGO ISD SCHOOL BOARD
PLACE 1
1. MANUEL MOLINA
PLACE 2
1. CARLOS ESPIOSA
PLACE 3
1. CYNTHIA (CINDY) PEREZ
2. ANTHONY VELA
PLACE 4
1.TED SENDEJO
1. ROBERT "CUATE" BRIONES
FREER ISD SCHOOL BOARD
PLACE 4
1. LINDA GARZA-MONCADA
2. ROLAND MONTEZ
PLACE 5
1. DIEGO M SAENZ JR
PLACE 6
1. STEVEN MCQUAGGE
PLACE 7
1. ADRAIN PEREZ
2. EDDIE BALBOA JR
BENAVIDES ISD SCHOOL BOARD
PLACE 3
1. EDUARDO HERNANDEZ ( EDDIE)
2. BENJAMIN FRANCO III
PLACE 5
1. MELISSA ‘MISSY" HERNANDEZ
2. ROLANDO (PALO) SALINAS
PLACE 6
1. ROSALINDA FLORES
2. JESSICA BOWEN
PLACE 7
1. LETICIA CERVANTES
2. JESSE ABITUA
DUVAL COUNTY GROUNDWATER CONSERVATION DISTRICT
AT-LARGE POSITION
1. ATLEE M PARR
2. CRISTINA SALINAS LICHTENBERGER
PRECINT #1
1.JAVIER SAENZ
2. J.M. RODRIGUEZ
PRECINT #4
1. RAYMOND J ALANIZ
2. SYLVIA PEREZ LEAL
3. EDUARDO (EDDIE) TAMEZ