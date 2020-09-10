Thursday

Sep 10, 2020 at 10:04 AM


DISTRICT ATTORNEY, 229TH JUDICIAL DISTRICT


GOCHA RAMIREZ


DEMOCRATIC


COUNTY ATTORNEY


BALDEMAR F GUTIERREZ


DEMOCRATIC


SHERIFF


ROMEO R RAMIREZ


DEMOCRATIC


COUNTY TAX ASSESSOR-COLLECTOR


ROBERTO ELIZONDO


DEMOCRATIC


WRITE-IN CANDIDATE


SYLVIA S RODRIGUEZ


COUNTY COMMISSIONER PRECINCT 1


PETE A GUERRA


DEMOCRATIC


COUNTY COMMISSIONER PRECINCT 3


DAVID O GARZA


DEMOCRATIC


COUNTY CONSTABLE PRECINCT 1


BRUNO E VALDEZ


DEMOCRATIC


COUNTY CONSTABLE PRECINCT 2


TAMMY (TREJO) HALLMARK


DEMOCRATIC


COUNTY CONSTABLE PRECINCT 3


RAUL OLIVEIRA III


DEMOCRATIC


COUNTY CONSTABLE PRECINCT 4


ARTURO G MARTINEZ


DEMOCRATIC


CITY OF SAN DIEGO


MAYOR


1. 1.ARASELI "SALLY" BERNAL LICHTENBERGER


CITY COUNCIL PLACE 4


1. VIVIAN GARCIA-SAENZ


2. ARASELI "SHELLY" GAITAN-OCHOA


3. ISSABELLE N. GARCIA


CITY COUNCIL PLACE 5


1. MARGARITO MALDONADO III


2. ROEL VELA


CITY OF FREER


MAYOR


1. ARNOLDO (GUERO) CANTU


2. ARTURO (ART) S. GRANDE


ALDERMAN PLACE 1


1. CARLOS H SALINAS


ALDERMAN PLACE 2


1. DEBRA (DEBBIE) MARTINEZ


2. MANUEL (ROLITA) ESTRADA


CITY OF BENAVIDES


THE ADOPTION OF A LOCAL SALES AND USE TAX IN THE CITY OF BENAVIDES AT A RATE NOT TO EXCEED TWP PERCENT (2.0%) IN ANY LOCATION IN THE CITY PURSUANT TO TEXAS TAX CODE CHAPTER 321.


SAN DIEGO ISD SCHOOL BOARD


PLACE 1


1. MANUEL MOLINA


PLACE 2


1. CARLOS ESPIOSA


PLACE 3


1. CYNTHIA (CINDY) PEREZ


2. ANTHONY VELA


PLACE 4


1.TED SENDEJO


1. ROBERT "CUATE" BRIONES


FREER ISD SCHOOL BOARD


PLACE 4


1. LINDA GARZA-MONCADA


2. ROLAND MONTEZ


PLACE 5


1. DIEGO M SAENZ JR


PLACE 6


1. STEVEN MCQUAGGE


PLACE 7


1. ADRAIN PEREZ


2. EDDIE BALBOA JR


BENAVIDES ISD SCHOOL BOARD


PLACE 3


1. EDUARDO HERNANDEZ ( EDDIE)


2. BENJAMIN FRANCO III


PLACE 5


1. MELISSA ‘MISSY" HERNANDEZ


2. ROLANDO (PALO) SALINAS


PLACE 6


1. ROSALINDA FLORES


2. JESSICA BOWEN


PLACE 7


1. LETICIA CERVANTES


2. JESSE ABITUA


DUVAL COUNTY GROUNDWATER CONSERVATION DISTRICT


AT-LARGE POSITION


1. ATLEE M PARR


2. CRISTINA SALINAS LICHTENBERGER


PRECINT #1


1.JAVIER SAENZ


2. J.M. RODRIGUEZ


PRECINT #4


1. RAYMOND J ALANIZ


2. SYLVIA PEREZ LEAL


3. EDUARDO (EDDIE) TAMEZ