ALICE – Coastal Bend College (CBC) recognizes students for their academic achievement during the Spring 2020 semester. Students who completed 12 or more semester hours and earned a semester grade point average of 3.5 or higher (on a 4.0 scale) were named to CBC’s Dean’s List.

CBC is proud to honor these students for their academic excellence in their classes. More than 400 students were honored. Students who were honored are:

Agua Dulce

Emily J. Valdez

Alice

Felix Alaniz, Crisolfo Alaniz, Christopher L. Alvarado, Aaron A. Arellano, Alberto Z. Ayala, Elaina G. Benavides, Mercedes C. Benavides, Nathan C. Benavides, Evangelina Campos, Brenda J. Canales, Candice A. Cantu, Galilea Chavez, Robbin L. Davila, Glenda I. Davila, Aaron De La Garza, Rosemary T. Espinoza, Isaac D. Garcia, Victor Garcia, Ashley N. Garcia, Jayden J. Garcia, Lauren T. Garza, Kimberly L. Gomez, Aiza I. Gonzalez, Vanessa L. Gonzalez, Cynthia Gonzalez, Kendra L. Hanks, Erica Hernandez, Jeana K. Hernandez, Randee Hernandez, Aaron H. Hinojosa, Victoria Huerta, James M. Jones, Maureen M. Juarez, Horacio Lomas, Alicia A. Lopez, Jaimee L. Martinez, Corina R. Mata, Gabriella L. Medellin, Michelle Y. Montez, Meagan Morales, Deborah Moreno, Ivanna L. Munoz, Alexia A. Olvera, Gabriel Perez, Monica Perez, Ian D. Pierce, Gabrielle P. Pries, Rolando Reynolds, Megan L. Rios, Magdalena V. Rosas, Mercedes J. Rosas, Cynthia Saenz, Lee R. Salinas, Raina A. Santos, Julie G. Sepulveda, Luke A. Solis, Guillermo N. Soto, Angela M. Suarez, Genevieve I. Toureilles, Jessica A. Villarreal and Felicia J. Villarreal

Benavides

Chelsy L. Hernandez and Vanessa Villarreal

Corpus Christi

Kelsie R. Gonzales

Freer

Jodi M. Linscomb

Orange Grove

Gabriel E. Aguilar, Tanner R. Garcia, Mikayla C. Hesseltine, William H. Holderfield, Dylan J. Hubble and Caysen R. Lauer

Premont

Amber R. Garcia, Lynnette L. Johnson, Alondra Nevares, Marissa L. Quintanilla and Christopher R. Tijerina

Robstown

Aileen Campos and Angela L. Pena

San Diego

McKenzie K. Cantu, Miranda N. Gaitan, Adriel J. Gallegos, Buffy J. Garza, Meagan A. Gonzalez, Carolina E. Guerrero, Niyeli Guerrero, Lorena A. Hinojosa, Julie A. Montemayor, Anthony L. Perez, Baldemar Perez, Brianna N. Reyes, Cheyanne Salinas, Joann Soliz and Adrian J. Villegas

Sandia

Matthew B. Castaneda, Hunter B. Gall, Celeste M. Garcia and Waylon C. Scheidt