Monday

Oct 14, 2019 at 9:33 PM Oct 14, 2019 at 9:38 PM


DIVORCES GRANTED


• Courtney Parchman and Marshall Troy Parchman


• Amanda Irene Rowden and Dusty Gene Rowden


• Robert Alonzo and Kimberly Alonzo


• Corey Gene Warnock and Jessica Ariel Warnock


• Christopher Michael Betz and Hadamira Sarahi Lugo-Ayala


DIVORCES FILED


• Susie Marie Garza and O’Bryan Reyes Garza


• Grant James Sims and Natalie Grace Sims


• Wesley Curtis Richardson and Colleen Marie Uziel


• Christi Gay Lee and Edward James Lee


• Vincent Charles LaFave and Lindsey LaFave


• Courtney E. Frazier and Aaron Charles Frazier


• Samuel James Meador and Lindsey Ann Meador


• William Chad Hinkle and Samantha Hinkle


• Zaquita Rochune Miller and Jeffrey Alan Miller Jr.


• Lillian Elva Ramirez and Jorge Arturo Ramirez